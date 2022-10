Nocturne : Performances et vernissage de l’exposition « Piège […] » FRAC MÉCA, 17 novembre 2022, Bordeaux.

Gratuit à partir de 18H

Nocturne : Performances et vernissage de l’exposition « Piège […] » le jeudi 17 novembre à partir de 18h au Frac

Troisième jeudi du mois, le Frac ouvre en nocturne et inaugure l’exposition Piège pour un travesti ; tous les critères cette position tout moment ; Joe Dallessandro ; portrait de Claude Bernard-Villeneuve-les-Sablons ; nature morte ; les fumeurs ; toutes les choses matérielles en creux. Exposition sous le commissariat de Pierre Bal-Blanc

Avec par ordre d’apparition : Michel Journiac, Victor Burgin, Cally Spooner, Efthimios Moschopoulos, Duane Michals, Yannis Tsarouchis, Valérie Jouve, La Tierce : Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri.

Déroulé du vernissage

18h30 – 19h15 et 19h45 – 20h30 (Performances) : All Criteria This Position Any Moment – interprété par Efthimios Moschopoulos

18h30 – 21h (Performance) : Toutes les choses matérielles en creux – interprété par La Tierce

Créé à partir de l’œuvre de Victor Burgin : Toutes les choses matérielles (1970), Énoncé performatif, Collection Frac MÉCA.

Commissariat : Pierre Bal-Blanc

Chorégraphie et Activation : La Tierce – Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri

Interprétation : Sonia Garcia, Séverine Lefèvre, Charles Pietri, et invité·e·s. Distribution variable, adaptée à chaque activation.

Coproduction Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, OARA et Espaces Pluriels, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse, Pau, en partenariat avec image/imatge, centre d’art contemporain à Orthez.

Dans le cadre du programme de résidence PIC (Pôle Innovation & Création) du Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Avec le soutien de Fluxus Art Projects.



« All Criteria This Position Any Moment », 2020, © Constantinos Caravatellis