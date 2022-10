Visite contée de l’exposition « Artémis et la Grande Ourse » FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Visite contée de l'exposition « Artémis et la Grande Ourse » Dimanche 23 octobre, 16h30 FRAC MÉCA

Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée

Visite contée de l’exposition « Artémis et la Grande Ourse » le dimanche 23 octobre à 16h30 FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine Visite contée de l’exposition Artémis et la Grande Ourse de Christophe Doucet En présence d’Isabelle Loubère (artiste, conteuse et comédienne), laissez-vous conter les œuvres présentées au sein de l’exposition « Artémis et la Grande Ourse ». En effet, pour réaliser ses masques et sculptures en bois, l’artiste Christophe Doucet s’est inspiré de nombreux contes traditionnels. Imprégnez-vous de ceux-ci et découvrez l’exposition sous un angle nouveau. Tout public (à partir de 6 ans)

