Création musicale: TRIO AND CO en écho à Martha Wilson ♫♫♫ Samedi 13 janvier, 17h00 Frac

Début : 2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T17:00:00+01:00 – 2024-01-13T18:00:00+01:00

Avec la création de TRIO AND CO – ensemble musical dédié au répertoire composé par des femmes – Nathalie Négro poursuit un engagement citoyen et artistique qui traverse toutes les actions de sa structure PIANO AND CO.

Répondant à l’invitation du Frac Sud, elle a conçu un programme musical faisant écho à l’exposition actuellement consacrée à l’artiste performeuse américaine, Martha Wilson.

Au violon, Hélène Maréchaux, au violoncelle Marine Rodallec et Jean-Hisanori Sugitani au piano interpréteront des œuvres de compositrices du XX° siècle à nos jours : Meredith Monk, Florence Price, Kelly Marie Murphy, Camille Pépin, Lisa Heute, ainsi qu’une inclusion de John Cage. À travers ces choix d’artistes originaires de France, des Etats-Unis et du Canada, autant de lieux en résonnance avec le parcours de Martha Wilson, TRIO AND CO entend célébrer ainsi la place des femmes dans le monde de l’art et notamment celui de cette artiste féministe engagée.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, sur réservation : reservation@fracsud.org ou au 04 91 91 27 55

