♫♫♫ Frac 20, bd de Dunkerque 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Pour ce deuxième CARNET INTIME, la directrice du FRAC Muriel ENJALRAN se prêtera au jeu de l’interview avec Nathalie NEGRO. Ensemble elles évoqueront les empreintes sonores qui ont marqué, jalonné la vie et le parcours artistique de l’invité.

Pour illustrer la « playlist » sentimentale de Muriel ENJALRAN, Marine RODALLEC sera au violoncelle et Adrien AVEZARD, élève du CNSM de Paris, au piano.

Ce CARNET INTIME s’inscrit dans le cadre de la « Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes » qu’organise le CIDFF et Solidarité femmes 13. Cette manifestation agrègera de nombreuses structures culturelles engagées autour de ces questions.

Tarif : 5€ (avec une entrée au FRAC offerte) Ouverture des portes 18h30.

