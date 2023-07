Cet évènement est passé Ateliers pochoirs et linogravures avec le Frac Île-de-France et la Fondation Fiminco frac île-de-france, les réserves Romainville Catégories d’Évènement: Romainville

Seine-Saint-Denis Ateliers pochoirs et linogravures avec le Frac Île-de-France et la Fondation Fiminco frac île-de-france, les réserves Romainville, 8 juillet 2023, Romainville. Ateliers pochoirs et linogravures avec le Frac Île-de-France et la Fondation Fiminco 8 et 16 juillet frac île-de-france, les réserves Entrée libre, gratuit Profitez d’une après-midi pour découvrir le site des Réserves du Frac Île-de-France et de la Fondation Fiminco, axé autour de l’art contemporain.

Au programme :

– Visites libres de l’exposition Sors de ta réserve #5

– ateliers de pochoirs et de linogravure ouverts à tous frac île-de-france, les réserves 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fraciledefrance.com/rang-doignonssors-de-ta-reserve-5/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T14:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

2023-07-16T14:30:00+02:00 – 2023-07-16T17:30:00+02:00 Vue du frac île-de-france, les réserves, romainville © Martin Argyroglo Détails Catégories d’Évènement: Romainville, Seine-Saint-Denis Autres Lieu frac île-de-france, les réserves Adresse 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Ville Romainville Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville frac île-de-france, les réserves Romainville

frac île-de-france, les réserves Romainville Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romainville/