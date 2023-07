Apéro des berges : visite des Réserves du Frac Île-de-France & apéro avec le Café Coutume frac île-de-france, les réserves Romainville, 1 juillet 2023, Romainville.

Les apéros permettent de lier une découverte culturelle avec un moment de détente, pour plus de partage et de convivialité. Venez donc profiter de ce format proposé par Explore Paris en partenariat avec les Réserves du Frac Île-de-France et le café Coutume de Romainville.

Au programme :

Une visite découverte des expositions Sors de ta réserve #5 – œuvres de la collection d’art conteporain choisies par le public

Un apéro concocté par le café Coutume qui prend place sur le site des Réserves.

frac île-de-france, les réserves 43 rue de la Commune de Paris 93230 Romainville Romainville 93230 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-07-15T17:30:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

frac île-de-france, les réserves, romainville© Martin Argyroglo