Coulissements par frictions 9 novembre 2023 et 7 janvier 2024 frac île-de-france, le plateau Entrée libre

Vernissage le mercredi 8 novembre de 18h à 21h.

La Project Room est le nouvel espace prospectif et expérimental du Frac qui prend place dans la dernière salle du Plateau. Elle offre la possibilité de restituer des projets de recherches, de diplômes, de bourses ou de résidences à des artistes français ou étrangers, habitant l’Île-de-France de préférence. Cette programmation réactive et flexible se construit via des dialogues avec les écoles d’art francilennes ou internationales, et par un travail de réseau avec, par exemple, la saison France-Lituanie, la Cité Internationale des arts, Forecast (Berlin), l’Atelier des artistes en Exil, etc.

Romain Best est né en 1995 à Lyon. Il vit au Pré-Saint-Gervais et travaille à Romainville.

Le travail d’installation et de sculpture de Romain Best prend son origine dans des matériaux aussi divers que l’eau de pluie, l’acier, la graisse, le bronze, l’aluminium, le cuivre, le plastique, le caoutchouc, l’acier, le plomb ou la céramique. De l’apprentissage des techniques liées à l’appréhension des différents états de la matière s’initie une recherche qui implique de nouvelles expérimentations. Dans ce cercle vertueux qui l’engage pleinement dans l’investigation, Romain Best devient tour à tour, forgeron, alchimiste, sourcier ou chercheur, et acquiert ainsi des compétences au gré d’intérêts traversés par des nécessités contingentes.

Le hasard et la sérendipité sont d’ailleurs au centre de sa pratique qui se réinvente dans le même temps qu’elle s’expérimente. Le lieu de travail ainsi que le réemploi de matériaux tiennent d’ailleurs une place importante. Les ressources à disposition ouvrent ainsi à des procédés permettant l’invention d’outils et la création de nouvelles modalités spatiales des objets avec les espaces investis. Explorateur opiniâtre des formes vivantes que sont les passages entre les différents états de la matière, Romain Best réalise le plus souvent des sculptures de facture minimale à l’aide de la technique du moulage (céramique ou bronze). La reproductibilité induite par le moulage lui permet de créer des variations qui mettent à jour le processus sériel de production par lequel ses sculptures prennent vie.

Commissaire : Maëlle Dault

frac île-de-france, le plateau 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T14:00:00+01:00 – 2023-11-09T19:00:00+01:00

2024-01-07T14:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

© Romain Best