A Change of Perspective, Ndayé Kouagou frac île-de-france, le plateau Paris Catégorie d’Évènement: Paris A Change of Perspective, Ndayé Kouagou frac île-de-france, le plateau Paris, 21 septembre 2023, Paris. A Change of Perspective, Ndayé Kouagou 21 septembre 2023 et 18 février 2024 frac île-de-france, le plateau Entrée libre 21.09.23 – 18.02.24 Commissaire : Céline Poulin

Emblématique des artistes de sa génération, Ndayé Kouagou n’établit pas de hiérarchie entre ses différentes pratiques articulées autour du langage. De la matérialité du tableau, aux vidéos évoquant l’univers des influenceurs, à celles intimes et éphémères des performances ou des workshops, son œuvre se joue des codes du développement personnel. Cette nouvelle forme de métaphysique de l’être s’adresse directement à nous, publics, nous invitant à nous situer dans la complexité du monde. L’exposition s’ouvre sur un espace de pratiques pour tous et prend forme dans un parcours où s’expose un jeu de questions-réponses reflétant la palette de doutes que génère l’injonction à l’évaluation permanente. frac île-de-france, le plateau 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T14:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:00:00+02:00

2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T19:00:00+01:00 art contemporain paris Ndayé Kouagou, A coin is a coin, 2022 © Ndayé Kouagou Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu frac île-de-france, le plateau Adresse 22 rue des Alouettes, 75019 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville frac île-de-france, le plateau Paris

frac île-de-france, le plateau Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/