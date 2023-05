L’Irrésolue frac île-de-france, le plateau, 19 avril 2023, .

L'Irrésolue 19 – 23 avril frac île-de-france, le plateau

L’Irrésolue

Prolongation exceptionnelle jusqu’au 25 juin 2023!

Une exposition collective – Commissaire : Anne-Lou Vicente

Avec les œuvres de : Nadia Belerique, Camille Brée, Eléonore Cheneau, Joanna Piotrowska, Leslie Thornton, Céline Vaché-Olivieri

Photographie, film, peinture, sculpture, installation et intervention in situ : si elles relèvent d’une diversité de mediums et de techniques, les oeuvres des six artistes réunies dans l’exposition partagent entre elles une appétence pour le mystère, le secret, l’incertain et l’invisible autant que l’indicible. Elles composent la trame d’un récit non linéaire, en pointillés voire en suspens, proposant une lecture plurielle, ouverte et changeante.

Jouant simultanément d’effets de surface (extérieur) et de contenu (intérieur), de transparence et d’opacité, les espaces, objets et corps qu’elles représentent se trouvent chargés d’un potentiel énigmatique et fictionnel que vient renforcer leur caractère trouble, ambigu, inaccessible, attisant ainsi curiosité et désir de (sa)voir.

Le plus souvent préexistants, trouvés, récupérés avant d’être déplacés, modifiés, arrangés, les éléments qui les constituent évoquent une réalité familière teintée d’étrangeté et laissent entrevoir par projection un hors-champ de l’exposition autant que de la conscience et de la mémoire.

Recouvrement, étalement, effacement, montage, empilement, superposition, juxtaposition, ouverture, incrustation, infiltration, etc. De manière plus ou moins visible, les gestes en présence évoquent les notions de sérialité, de reproduction et de répétition, de fragmentation et de manque, en même temps qu’ils traduisent des logiques ici à l’œuvre de mise en abîme, de stratification, de (dis)simulation et d’allers-retours — à travers les espaces et les temps, le spectre des âges comme des couleurs — participant d’une certaine épaisseur fantastique et cosmétique. Dans un clair-obscur ambiant, entre activité et veille, un état intermédiaire et instable déploie sa puissance transformatrice et émancipatrice.

Avons-nous affaire à une énigme, une personne, une enquête, une image, une équation ou une simple question ? De signes en indices, de reflets en correspondances, de lueurs en appels d’air, L’Irrésolue dessine les contours flottants d’une figure insaisissable qui, aussi réservée et pensive soit-elle, résiste.Anne-Lou Vicente (née en 1979, vit et travaille à Paris) est critique d’art et commissaire d’exposition indépendante. Elle s’intéresse à des pratiques et oeuvres qui, reposant le plus souvent sur un ensemble de dialectiques (dedans / dehors, visible / invisible, langage / indicible…) et mêlant procédés perceptuels et processus psychiques, incorporent un sentiment de trouble et d’ambiguïté en même temps qu’elles intègrent une charge poétique et affective vectrice d’une puissance hallucinatoire de projection et de transformation.

Dans cette perspective, elle a notamment écrit sur le travail de Bruno Botella, Dominique Petitgand, Bertrand Lamarche, Anne-Charlotte Finel, Ugo Rondinone, Marie-Jeanne Hoffner, Mark Geffriaud, Myriam Lefkowitz ou encore Elen Hallégouët, et conçu les expositions savoir faire savoir (Ygrec, Paris, 2016), Sens dedans dehors (Galerie Nicolas Silin, Paris, 2017) et Entre deux eaux (MEAN, Saint-Nazaire, 2018).

Parallèlement, elle mène depuis 2010, en collaboration avec Raphaël Brunel, des recherches à l’intersection des arts visuels et sonores ayant notamment donné lieu à des éditions (revue VOLUME, disque vinyle de Sébastien Roux ISSUES, monographies de Meris Angioletti et Jeremiah Day, etc.) et des expositions (cycle Le Tamis et le sable, Maison populaire, Montreuil, 2013 ; VOLUME as a Score, District, Berlin, 2013 ; Persona Everyware, centre d’art Le Lait, Albi, 2020 ; Des voix traversées, IAC, Villeurbanne, 2022).

Nadia Belerique est née en 1982. Elle vit et travaille à Toronto (Canada).

Camille Brée est née en 1992. Elle vit et travaille à Paris (France).

Eléonore Cheneau est née en 1972. Elle vit et travaille sur l’Île-Saint-Denis (France).

Joanna Piotrowska est née en 1985. Elle vit et travaille à Londres (Royaume-Uni).

Leslie Thornton est née en 1951. Elle vit et travaille à New York (États-Unis).

Céline Vaché-Olivieri est née en 1978. Elle vit et travaille à Paris et à La Courneuve-Aubervilliers (France).

le plateau, paris

22 rue des Alouettes

75019 Paris

Still du Distruktur – CAT EFFEKT – 16mm / hd – Brésil, Russie, Allemagne, Lituanie – 40 min – 2011 © Distruktur, Courtesy des artistes et de The Film Gallery