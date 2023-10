Gigantisme, Art et Industrie FRAC Grand Large Dunkerque, 4 mai 2019, Dunkerque.

La création d’une nouvelle triennale art et design en Europe. Une exposition d’installations hors échelle créées pour l’occasion, d’oeuvres in situ, de scultures, peintures, films et performances incarneront les rencontres entre artistes, ingénieurs, designers et architectes. Elle se déploiera sur différents lieux et sites urbains et portuaires. Un parcours original qui repense à l’échelle du paysage dunkerquois une histoire de la modernité européenne de 1947 à nos jours : entre patrimoine vivant et création contemporaine. Déployée sur plus de 4000m2, présentant plus de 200 oeuvres issues de colllections publiques et privées, de galeries, d’estate et d’ateliers d’artistes, le premier opus de la Triennale se visite à travers cinq chapitres : Paysage mental, A l’américaine, Space in a House, Ecrans parallèles et Point hauts, points bas.

Direction artistique : Keren Detton, Géraldine Gourbe, Grégory Lang, Sophie Warlop

Dans trois endroits différents :

– Halle AP2

– FRAC Grand Large – Hauts-de-France

– Lieu d’art et action contemporaine – Musée de France

FRAC Grand Large 503 Avenue des Bancs de Flandres, 59140 Dunkerque

