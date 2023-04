Projection du film JERK de Gisèle Vienne Frac Franche-Comté, 13 mai 2023, Besançon.

Projection du film JERK de Gisèle Vienne Samedi 13 mai, 21h00 Frac Franche-Comté Entrée libre

Avec Jonathan Capdevielle, d’après la nouvelle de Dennis Cooper

Projection de Jerk, le film (ultra troublant) de Gisèle Vienne. L’exposition La Beauté du Diable interroge la façon dont les artistes contemporains explorent la présence de Satan sous l’angle de sa figuration et de ses métamorphoses. Au-delà des représentations faisant explicitement référence au Diable ou à sa symbolique, l’exposition vise à interroger l’esthétisation du Mal au travers d’œuvres qui opèrent une transmutation du « repoussant » en jouissance esthétique.

Pour prolonger l’exposition, le Frac vous propose de découvrir Jerk, un film de Gisèle Vienne où le one-man-show rencontre l’horreur pure et notre fascination pour l’ultra violence.

Texas, années 70. Le serial killer Dean Corll tue une vingtaine de garçons et réalise à partir de ces meurtres des snuff movies ultra violents avec l’aide de deux adolescents, David Brooks et Wayne Henley. Désormais condamné à perpétuité, David Brooks, devenu ventriloque et marionnettiste, nous raconte son histoire depuis sa prison où il a imaginé un spectacle.

À partir de la nouvelle de Dennis Cooper inspirée de faits réels, cette expérience viscérale de la violence et celle du regard que nous y portons, sont poussées à l’extrême. Dans la lignée du film de genre et d’horreur, Jerk explore les mécanismes de la violence à travers des questions liées aux rapports de dominations, d’incarnation et de désincarnation des corps, cette violence qui peut commencer par un simple regard. Un film glaçant. Âmes sensibles s’abstenir !

Interdit au moins de 16 ans.

Frac Franche-Comté Cité des arts 2 passage des arts 25000 Besançon

© Shellac film