Visite à la lampe de poche de l’exposition Frac Franche-Comté, 13 mai 2023, Besançon. Visite à la lampe de poche de l’exposition Samedi 13 mai, 20h00 Frac Franche-Comté Entrée libre Une expérience de visite insolite, à la nuit tombée, pour découvrir les œuvres autrement. Munissez-vous de vos plus belles torches électriques, frontales et dynamos pour explorer les salles d’exposition dans le noir… Des lampes de poches seront mises à votre disposition si besoin. Frac Franche-Comté Cité des arts 2 passage des arts 25000 Besançon Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 87 40 http://www.frac-franche-comte.fr https://www.facebook.com/fracfranchecomte/?fref=ts;https://mobile.twitter.com/fracfc Visite incontournable à Besançon : le Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) de Franche-Comté installé au sein de la Cité des arts, au pied de la Citadelle ! Le Fonds régional d’art contemporain de Franche Comte a intégré en 2013 le bâtiment de la Cité des arts à Besançon pour y développer l’ensemble de ses missions : programme d’expositions, organisation de conférences, de séminaires de recherche, de résidences d’artistes et sensibilisation des publics à l’art contemporain par le biais d’ateliers, visites, rencontres, expérimentations pour tous. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

