Les jeunes à l’œuvre – École des Médiateurs Frac Franche-Comté, 13 mai 2023, Besançon.

Michel Schweizer de La Coma, artiste associé des 2 Scènes de Besançon et le Frac Franche-Comté proposent aux 4ème en Classe à Horaires Aménagés Arts Plastiques du collège Diderot de prendre la parole devant des œuvres contemporaines dans le cadre du dispositif « Les Jeunes à l’œuvre – École des Médiateurs ».

Au cœur de l’exposition La Beauté du Diable, les collégien.nes deviennent médiateur.rices d’une sélection d’œuvres, l’occasion de vivre une expérience à travers une relation singulière auprès du public adulte. L’objectif pédagogique est de les entraîner à l’exercice de médiation par un accompagnement soucieux de les aider à dépasser certaines difficultés liées à l’exposition de soi face à l’autre et à l’expression orale développée dans un schéma de communication interpersonnelle.

Au-delà d’une sensibilisation à l’art sollicitant la curiosité et l’appréhension sensible d’un domaine artistique et esthétique nouveau, la situation de médiation proposée aux participant.es les conduit à acquérir une autonomie d’adresse intéressée face à l’adulte. Par la transmission de connaissances maîtrisées, cette expérience permet aux élèves de s’appuyer sur leurs ressentis et leur perception de l’œuvre pour alimenter le dialogue et les échanges. Plusieurs séances de travail préparatoires se déroulent au Frac et en classe pour les aider à construire les échanges à venir.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

