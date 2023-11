Conférence : Nataša Petrešin-Bachelez FRAC – Fonds Régional d’Art Contemporain Reims, 30 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Curatrice interdépendante, éditrice et actuellement responsable de la programmation culturelle àla Citéinternationale des arts (Paris), Nataša Petrešin-Bachelez développe dans cette conférence le concept d’ « institution lente » ; une expression qui permet de penser le rôle et les impacts des institutions culturelles à l’aune des crises sociales, culturelles et écologiques qui agitent les sociétés contemporaines. Elle est co-fondatrice de « l’Initiative pour des pratiques et des visions du care radical », qui par l’expérience de terrain, tente de trouver des réponses à ces problématiques.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

FRAC – Fonds Régional d’Art Contemporain Place Museux

Reims 51100 Marne Grand Est



In this talk, Nata?a Petre?in-Bachelez develops the concept of the « slow institution », an expression that enables us to think about the role and impact of cultural institutions in the light of the social, cultural and ecological crises that are shaking contemporary societies. She is co-founder of the « Initiative pour des pratiques et des visions du care radical » (Initiative for radical care practices and visions), which uses field experience to find answers to these issues

En esta charla, Nata?a Petre?in-Bachelez desarrolla el concepto de « institución lenta », una expresión que permite reflexionar sobre el papel y el impacto de las instituciones culturales a la luz de las crisis sociales, culturales y ecológicas que sacuden a las sociedades contemporáneas. Es cofundadora de la « Initiative pour des pratiques et des visions du care radical » (Iniciativa para prácticas y visiones del cuidado radical), que utiliza la experiencia sobre el terreno para tratar de encontrar respuestas a estos problemas

Nata?a Petre?in-Bachelez, interdependent curator, educator and currently responsible for cultural programming at the Cite?internationale des arts (Paris), develops in this conference the concept of « slow institution »; a expression that allows to think about the role and impacts of cultural institutions in the measurement of the social, cultural and ecological crises that are changing in contemporary societies. Sie ist Mitbegründerin der « Initiative für radikale Care-Praktiken und -Visionen », die durch praktische Erfahrung versucht, Antworten auf diese Probleme zu finden

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme du Grand Reims