Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe Frac des Pays de la Loire Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe Frac des Pays de la Loire Nantes, 1 juillet 2023, Nantes. Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe 1 juillet – 15 octobre Frac des Pays de la Loire « Un personnage s’aventure vers le grand hangar qu’iel observe chaque jour depuis sa chambre. De quoi s’agit-il ? Une zone de stockage, une banque de données, peu importe ; c’est un laboratoire. En mettant en scène ce décor mystérieux dans l’espace d’exposition, le public prend part à la simulation, à ce futur. Il s’agit dès lors d’endosser les missions d’un Frac, de la collection à la médiation ou la conservation, en se demandant ce qu’il advient des œuvres d’art, tantôt reliques tantôt cobayes, exploitées, piratées ou corrompues, dans ces lieux de préservation du savoir que sont les datacenters, le nom qu’on donnait autrefois aux musées et aux bibliothèques. » DÉFINITION constitue le septième chapitre d’un cycle d’événements accompagnant la rédaction du prochain roman de Théo Casciani, à paraître en 2024 aux éditions P.O.L.

— Direction : Claire Staebler

Scénographie : Simon de Dreuille

Graphisme : Marie-Mam Sei Bellier En partenariat avec le CIRVA Frac des Pays de la Loire 21 Quai des Antilles, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-10-15T13:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00 Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Frac des Pays de la Loire Adresse 21 Quai des Antilles, Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Frac des Pays de la Loire Nantes

Frac des Pays de la Loire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe Frac des Pays de la Loire Nantes 2023-07-01 was last modified: by Vous n’avez pas besoin d’y croire pour que ça existe Frac des Pays de la Loire Nantes Frac des Pays de la Loire Nantes 1 juillet 2023