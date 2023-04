La source Frac des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La source Frac des Pays de la Loire, 29 mars 2023, Nantes. La source 29 mars – 28 mai Frac des Pays de la Loire La source, 1983 – 2023, regard sur la collection du Frac des Pays de la Loire propose une traversée sensible et poétique dans la collection du Frac à travers un double accrochage à Carquefou et Nantes s’appuyant sur un choix d’œuvres issues d’acquisitions récentes mises en regard avec des œuvres historiques du fonds. L’exposition se construit comme une évocation réelle ou fantasmée du paysage, et de ses éléments. Avec d’un côté l’océan, de l’autre la rivière, d’un côté le sel de l’autre la terre : Jardin du Sel (2011) et La Source de la Loire (2020), deux films inédits de la cinéaste expérimentale Rose Lowder, donnent le ton à chaque volet de cette exposition. Du chant des oiseaux qui clôturent les quinze minutes du film de Rose Lowder, on retient une attention certaine portée sur l’environnement commune à tous les artistes présents dans ce double accrochage. La source projette ainsi, à l’occasion de son quarantième anniversaire, le Frac des Pays de la Loire, dans une introspection contemplative. Ce projet s’incarne dans l’écosystème du Frac, proche de l’eau et de la nature – en phase avec les paysages qui lui servent d’écrin, lieu de mémoire et de multiples métamorphoses. Frac des Pays de la Loire 21 Quai des Antilles, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T13:00:00+02:00 – 2023-03-29T18:00:00+02:00

2023-05-28T13:00:00+02:00 – 2023-05-28T19:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Frac des Pays de la Loire Adresse 21 Quai des Antilles, Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Frac des Pays de la Loire Nantes

Frac des Pays de la Loire Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La source Frac des Pays de la Loire 2023-03-29 was last modified: by La source Frac des Pays de la Loire Frac des Pays de la Loire 29 mars 2023 Frac des Pays de la Loire Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique