Brûler pour briller – Festival Trajectoires Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou, 14 janvier 2024, Carquefou.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-14 15:00 –

Gratuit : oui Entrée libre

Projection. Plongez dans le premier long métrage de l’artiste Patricia Allio, « Brûler pour briller », un docu-fiction narrant l’aventure fantasmagorique de Yves. Traversant les siècles, iel rencontre moultes personnages intriguants, d’un chaman à la Reine Anne de Bretagne, découvrant l’histoire mystique et religieuse de Saint Jean-du-doigt ! Projection suivie d’une rencontre/discussion avec Patricia Allio et le danseur-comédien François Chaignaud. Durée : 1h20 Tout public à partir de 10 ans Projection sous-titrée en anglais. Dans le cadre des XXXIVe Ateliers internationaux et du festival de danse Trajectoires (11 au 24 janvier 2024)

Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou 44470

02 28 01 50 00 http://www.fracdespaysdelaloire.com contact@fracdespaysdelaloire.com