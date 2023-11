Le bruit de la chair – Partition pour gina pane Frac des Pays de la Loire – Carquefou Carquefou, 8 décembre 2023, Carquefou.

2023-12-08 Horaires d’ouverture du Frac – Site de Carquefou :mercredi, jeudi, vendredi, dimanche de 14h à 18h (fermé 24 et 31 décembre 2023)

Horaire : 14:00 18:00

Exposition du 1er décembre 2023 au 3 mars 2024, sur 2 sites du Frac : Carquefou et Nantes. En 1968, lors d’une promenade dans la vallée de l’Orco, près de Turin, où elle a grandi, gina pane tombe sur un petit tas de pierres exposées au nord. Elle décide de prendre les pierres une à une et de les déposer dans un endroit sec et découvert.Cette rencontre avec un élément minéral et l’action simple qui en suit peuvent paraître anodines, et pourtant elles marquent un tournant décisif dans le parcours de l’artiste.C’est par ce geste minimal de réparation et de révérence à la terre que gina pane pose les jalons d’une pratique interdisciplinaire inédite. S’y dessinent un langage corporel écocritique et une esthétique radicale fondée sur la réciprocité et la communion avec l’autre. « Le bruit de la chair. Partition pour gina pane » met en relation et en tension les corps et leur environnement. En écho au geste écologique et solidaire de gina pane, les artistes résidents de la 34e édition des Ateliers Internationaux font du corps un lieu de jonction et de transformation sociale et environnementale. Du corps-paysage au corps-cosmos, du corps blessé au corps invisibilisé, l’expérience du vivant et de ses limites devient un médium et un outil de recherche alternatif. Les artistes : Patricia Allio & H. Alix Sanyas, Ohan Breiding, Jota Mombaça, Jeneen Frei Njootli, gina pane, Julia Phillips.De l’île de Nantes à Carquefou, l’exposition est un parcours poétique et politique à travers la matière où se nouent et se dénouent d’autres récits et gestes écologiques. Des œuvres historiques de gina pane (issues de la collection du Frac et d’ailleurs) entrent en dialogue avec des créations.

