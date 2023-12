« Brûler pour briller », de Patricia Allio (festival Trajectoires) Frac des Pays de la Loire Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

« Brûler pour briller », de Patricia Allio (festival Trajectoires) Dimanche 14 janvier 2024, 15h00 Frac des Pays de la Loire Entrée libre, sur inscription. Navette gratuite au départ du Frac, site de Nantes, 21 quai des Antilles à 14h15. Sur réservation : 02 28 01 57 77 ou contact@fracpdl.com

Fin : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T17:30:00+01:00 Plongez dans le premier long métrage de l’artiste Patricia Allio, Brûler pour briller, un docu-fiction narrant l’aventure fantasmagorique de Yves. Traversant les siècles, iel rencontre moultes personnages intrigants, d’un chaman à la Reine Anne de Bretagne, découvrant l’histoire mystique et religieuse de Saint Jean-du-doigt !

Projection suivie d’une rencontre/discussion avec Patricia Allio et le danseur-comédien François Chaignaud.

Projection à 15h

Frac des Pays de la Loire La Fleuriaye, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

