Paysages vivants – vacances créatives de Noël

4 et 5 janvier 2024 Frac des Pays de la Loire Tarif : 30€. Sur inscription. Limité à 10 enfants.

À chaque vacances, le Frac propose deux matinées créatives pour les enfants, sur le site de Carquefou. Ces moments sont l’occasion de découvrir l’art contemporain et le processus de création, de rencontrer et de pratiquer avec des artistes (pas Léonard de Vinci, mais d’autres encore vivants, doués et gentils !) et de cultiver sa curiosité (une si belle qualité !).

Faire corps avec la nature, en prendre soin, ressentir les éléments… dans la grande salle d’exposition, les œuvres évoquent notre place dans le paysage. Avec Coline Cuni, tu apprendras à créer avec tout ton corps : du bout des doigts, le nez en l’air ou les pieds dans la terre, l’art c’est physique !

NB : prévoir une tenue qui ne craint pas les tâches lors de la deuxième matinée de stage.

Frac des Pays de la Loire La Fleuriaye, Carquefou

Coline Cuni