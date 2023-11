Le bruit de la chair. Partition pour gina pane Frac des Pays de la Loire Carquefou, 3 décembre 2023, Carquefou.

Le bruit de la chair. Partition pour gina pane 3 décembre 2023 – 3 mars 2024 Frac des Pays de la Loire

Le bruit de la chair. Partition pour gina pane met en relation et en tension les corps et leur environnement. En écho au geste écologique et solidaire de gina pane, les artistes résident·es de la trente-quatrième édition des Ateliers Internationaux font du corps un lieu de jonction et de transformation sociale et environnementale. Du corps-paysage au corps-cosmos, du corps blessé au corps invisibilisé, l’expérience du vivant et de ses limites devient un médium et un outil de recherche alternatif.

De l’île de Nantes à Carquefou, l’exposition est un parcours poétique et politique à travers la matière où se nouent et se dénouent d’autres récits et gestes écologiques. Des œuvres historiques de gina pane (issues de la collection du Frac et d’ailleurs) entrent en dialogue avec des créations récentes d’artistes contemporains·nes, dont trois pièces inédites créées in-situ par les résidents·tes Jota Mombaça, Ohan Breiding, H. Alix Sanyas et Patricia Allio.

Frac des Pays de la Loire La Fleuriaye, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T14:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

2024-03-03T14:00:00+01:00 – 2024-03-03T18:00:00+01:00