WEFRAC 2023 – Rencontre avec les artistes en résidence pour les XXXIVe Ateliers Internationaux du Frac des Pays de la Loire

Dimanche 19 novembre, 15h00
Frac des Pays de la Loire
Carquefou

Entrée libre

Dans les ateliers d'artistes :

15h : rencontre – discussion avec Jota Mombaça + lecture

15h45 : rencontre – discussion avec Patricia Allio et H. Alix Sanyas

16h30 : rencontre – discussion avec Ohan Breiding

17h15 : goûter avec Mathilde Walker Billaud autour de la figure de gina pane

Salle Mario Toran : de 15h à 18h : présentation des projets menés par le Frac en direction des publics

Salle Jean-François Taddei : de 15h à 18h : présentation de l'exposition en cours de montage Le bruit de la chair. Partition pour gina pane.

Dates et horaires : 2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

