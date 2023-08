Visite Flash dans l’exposition « La source » Frac des Pays de la Loire Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Visite Flash dans l’exposition « La source » Frac des Pays de la Loire Carquefou, 17 septembre 2023, Carquefou. Visite Flash dans l’exposition « La source » Dimanche 17 septembre, 16h00 Frac des Pays de la Loire Entrée libre Le dimanche 17 septembre à 16h : accompagné d’une médiatrice, partez à la découverte de l’exposition et des oeuvres de la collection du Frac autour de la nature, du paysage et du vivant. gratuit – sans réservation Frac des Pays de la Loire 24 bis Boulevard Ampère, La Fleuriaye, 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33228015000 http://www.fracdespaysdelaloire.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

