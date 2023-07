Garden Party Frac des Pays de la Loire Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Loire-Atlantique Garden Party Frac des Pays de la Loire Carquefou, 9 juillet 2023, Carquefou. Garden Party Dimanche 9 juillet, 14h00 Frac des Pays de la Loire Entrée libre Au programme :

14h à 18h : Exposition La Source

17h : performance de Anne-James Chaton et Valeria Giuga autour de La machine

18h : Concert de Fabien Nicol

19h : DJ set de Pauline Bombers

22h : fin des festivités

Pour vous amener au site de Carquefou, une navette gratuite sur réservation, par mail ou par téléphone, est disponible au départ de Nantes. Elle partira à 16h du site de Nantes, 21 quai des Antilles, 44200 Nantes. Au retour, elle partira de Carquefou à 21h30 pour une arrivée sur Nantes à 22h. Frac des Pays de la Loire La Fleuriaye, Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T22:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T22:00:00+02:00 Garden Party Détails Catégories d’Évènement: Carquefou, Loire-Atlantique Autres Lieu Frac des Pays de la Loire Adresse La Fleuriaye, Carquefou Ville Carquefou Departement Loire-Atlantique Age max 99 Lieu Ville Frac des Pays de la Loire Carquefou

Frac des Pays de la Loire Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/