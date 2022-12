Baby FRAC FRAC Champagne-Ardenne Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Baby FRAC FRAC Champagne-Ardenne, 22 mars 2023, Reims. Baby FRAC 22 et 25 mars 2023 FRAC Champagne-Ardenne Atelier d’éveil artistique pour les 1-3 ans FRAC Champagne-Ardenne 1, Place Museux 51100 Reims Saint-Remi Reims 51100 Marne Grand Est [{« link »: « mailto:reservation@frac-champagneardenne.org »}] À l’occasion de la Semaine nationale de la petite enfance et de l’exposition The Bonimenteur, le FRAC invite les tout·es petit·es, accompagné·es de leurs parents à venir partager un moment de découverte et de créativité.

Autour de l’exposition The Bonimenteur, et de la thématique de cette semaine nationale, la séance proposera une découverte sensorielle de l’exposition suivie d’un atelier de pratique artistique en famille.

Pour les enfants de 1 à 3 ans, accompagné·es d’un·e adulte.

Entrée gratuite sur réservation au 03 26 05 78 32 ou reservation@frac-champagneardenne.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00

2023-03-25T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu FRAC Champagne-Ardenne Adresse 1, Place Museux 51100 Reims Saint-Remi Ville Reims lieuville FRAC Champagne-Ardenne Reims Departement Marne

FRAC Champagne-Ardenne Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Baby FRAC FRAC Champagne-Ardenne 2023-03-22 was last modified: by Baby FRAC FRAC Champagne-Ardenne FRAC Champagne-Ardenne 22 mars 2023 Frac Champagne-Ardenne Reims Reims

Reims Marne