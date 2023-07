Concert de Sophie Patey au piano et Yska Ben Zakoun au violoncelle – Femmes d’hier et d’aujourd’hui FRAC Centre-Val de Loire – Les Turbulences Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Concert de Sophie Patey au piano et Yska Ben Zakoun au violoncelle – Femmes d’hier et d’aujourd’hui Samedi 16 septembre, 16h00 FRAC Centre-Val de Loire – Les Turbulences

Sophie Patey au piano et Yska Ben Zakoun au violoncelle, mettent à l’honneur les compositrices d’hier et d’aujourd’hui. Le concert présentera des œuvres pour violoncelle et piano, ainsi qu’une création de Pascale Jakubowski. Au programme : – Trois pièces pour violoncelle et piano (1915) de Nadia Boulanger – L’aplomb des escarpements blancs (2022) de Pascale Jakubowski – Fantaisie en sol m. et capriccio en la M (1830) de Fanny Hensel – Grand Duo pour violoncelle et piano (1959) de Galina Ustvolskaïa.

FRAC Centre-Val de Loire – Les Turbulences 88 rue du Colombier, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 62 52 00 http://www.frac-centre.fr Au début des années 1990, le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre (FRAC Centre) oriente sa collection sur le rapport entre art et architecture. Composée de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture, plus de 15 000 dessins, ainsi que de nombreux fonds d’architectes, elle constitue aujourd’hui un patrimoine unique et se place sur le même plan que les plus grandes collections d’architecture. En septembre 2013, le FRAC Centre s’est installé sur le site des anciennes Subsistances militaires à Orléans, qui accueillaient, depuis 1999, la manifestation internationale d’architecture ArchiLab et devient Les Turbulences – FRAC Centre. Lieu de découverte et de convivialité, Les Turbulences – FRAC Centre proposent aux visiteurs une expérience artistique nouvelle et transdisciplinaire. entrée boulevard Rocheplatte

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Frac Centre-Val de Loire