« Comment éprouver le sentiment d'être en vie, le préserver, en garder la beauté ? » C'est ce qu'interroge Claudine Galea dans un texte à la lisière des genres qui creuse la matière-même de l'écriture par une langue multiple : souvenirs, propos, fantasmes, ressouvenirs, citations, extraits… Profitez d'une rencontre avec Laurence Courtois, France Culture, à l'issu de la session radiophonique. En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire Tarifs du théâtre : plein 13€, réduit 10€ (abonnés, +65 ans) et 8€ (saranais, -26 ans, minima sociaux) Billetterie sur http://www.theatre-tete-noire.com/ Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Jeudi 22 février 2024, 19h30

