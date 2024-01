Les bébés au Frac pour les assisant·es maternel·les Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 14 février 2024, Orléans.

Les bébés au Frac pour les assisant·es maternel·les 14 février – 13 mars 2024 Frac Centre – Les Turbulences 2 € par enfant (gratuit pour les accompagnant·es, deux maximum par enfant)

ou gratuit avec le Pass Famille / Réservations conseillées, ouvertes à partir du 1er jour du mois précédent, places limitées

Début : 2024-02-14T10:00:00+01:00 – 2024-02-14T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T11:00:00+01:00

Faites découvrir l’art à vos petits bouts : conte, chanson et activité permet d’éveiller les plus petits à l’art et l’architecture.

Plusieurs thématiques sont proposées :

14 février et 13 mars : Architectes Fracassantes

29 février : Animaux et architectures

7 mars : Une ville à inventer

Frac Centre-Val de Loire