En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Orléans

Les 3 classes de percussions joueront des pièces musicales récentes et une création inédite du compositeur et pianiste Alexandros Markeas réalisée pour l'occasion. Deux déambulations musicales avec des moments au cœur des expositions vous feront voir les œuvres autrement.

Percu'sons : concert de percussions
Samedi 27 janvier 2024, 14h00-18h30
Frac Centre – Les Turbulences
88 rue du Colombier
45000 Orléans

