Nuits de la lecture : visite littéraire et soirée pijama Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Frac Centre – Les Turbulences Orléans Gratuit (sauf visite littéraire) / Sans réservation

Début : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T20:00:00+01:00 Bien installés dans la grotte, venez avec votre plus beau pyjama ou vos chaussons pour profiter de nos activités : visite littéraire, visite contée pour les tout-petits et livres de la médiathèque à lire au chaud sous un plaid vous attendent en début de soirée. Visite littéraire

15 h 30 > 16 h 30 et 18 h 30 > 19 h 30

Cette visite vous entraîne dans les écrits d’auteur·ices pour éclairer l’art et l’architecture : la Cité des Dames, les Villes invisibles ou l’Écume des jours vous attendent.

1h / 4 € par personne, tarif réduit ou gratuité Visite contée pour les tout-petits

17 h > 18 h

Venez avec votre tout-petit (8-36 mois) découvrir des contes d’architecture. Un espace de lecture avec des ouvrages de la médiathèque est en libre accès. Soirée pijama

15 h > 20 h

Osez venir en pyjama ou en chaussons pour lire un livre de notre sélection au chaud sous un plaid, ou écouter la lecture de textes autour du corps et de l'architecture. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans

