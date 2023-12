Le Bureau des cadres Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Le Bureau des cadres 4 janvier – 6 juin 2024, les jeudis Frac Centre – Les Turbulences Orléans
Emprunt gratuit sur présentation d'une pièce d'identité et d'une attestation d'assurance habitation

Début : 2024-01-04T17:30:00+01:00 – 2024-01-04T20:00:00+01:00

Chaque mois, le Bureau des cadres vous invite à venir choisir gratuitement une œuvre de la collection du Frac, pour l'exposer chez vous pour une durée de deux mois.

Frac Centre – Les Turbulences
88 rue du Colombier
45000 Orléans

