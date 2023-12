Grand Atelier des vacances de Noël Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Grand Atelier des vacances de Noël Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 23 décembre 2023 13:00, Orléans. Grand Atelier des vacances de Noël 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Frac Centre – Les Turbulences 2 € ou gratuit avec le Pass, à partir de 4 ans, sans réservation C’est Noël au Frac ! Viens fabriquer ta boule pour décorer ton sapin : à assembler, ou dessiner avec des stylos 3D. Tu pourras aussi réaliser ta carte de vœux à garder ou à envoyer. Et pour partir rejoindre les étoiles, n’oublie pas d’assembler ton jetpack ! Du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier

Tous les jours (sauf fermeture les lundis et mardis) en continu de 14 h à 18 h (dernier démarrage d’activité à 17 h 30).

Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre Plus d’informations Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/preparer-ma-visite/visites-famille/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Heure : 13:00
Age min 4
Age max 99

Frac Centre - Les Turbulences
Orléans
Loiret