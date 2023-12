Le Bureau des cadres : spécial Ettore Sottsass Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Le Bureau des cadres : spécial Ettore Sottsass

Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 7 décembre 2023 16:30, Orléans

À l'occasion de l'exposition exceptionnelle d'œuvres céramiques du designer et architecte italien Ettore Sottsass, le musée des Beaux-Arts d'Orléans et le Frac Centre-Val de Loire s'associent le temps d'un Bureau des cadres mobile. Du 25 novembre au 3 décembre 2023, retrouvez au musée des Beaux-Arts une sélection de fac-similés réalisés d'après les œuvres de Sottsass appartenant à la collection du Frac.

Vous pourrez par la suite les emprunter au Frac le jeudi 7 décembre de 17 h 30 à 20 h, pour une durée de 2 mois (emprunt gratuit sur présentation d’une pièce d’identité et d’une attestation d’assurance habitation). Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T17:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

Frac Centre - Les Turbulences
88 rue du Colombier 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire

