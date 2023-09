Spectacle « La galerie des invisibles » Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 23 novembre 2023, Orléans.

Spectacle « La galerie des invisibles » Jeudi 23 novembre, 16h00 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, sans réservation

Avec l’œuvre de la collection Bloom games d’Alisa Andrasek et José Sanchez, des résident·e·s de l’ESAT « entre Cher et Loire » et le chorégraphe Leng Vang présentent un spectacle invitant à une déambulation muséale autour de différents modes de représentations. La danse, le mouvement, la musique, la vidéo, la photo, les arts scéniques, numériques et visuels seront ainsi au rendez-vous.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-23T16:00:00+01:00 – 2023-11-23T17:00:00+01:00

