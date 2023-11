Jeu de rôle science-fiction Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Jeu de rôle science-fiction Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 19 novembre 2023, Orléans. Jeu de rôle science-fiction Dimanche 19 novembre, 15h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit – sans réservation (sauf partie experte) Dans l’exposition Les Ailes du désir, les projets architecturaux présentés ont pour point commun le rêve de pouvoir quitter la Terre. Autour de ces utopies, découvrez le jeu de rôle version science-fiction lors de parties familiales d’initiation. Gratuit – sans réservation En parallèle, une partie experte est prévue pour un nombre limité de joueurs. (sur réservation) Synopsis de la partie experte : Matrioska est prévue pour être jouée avec les règles de HITOS. Elle met en scène une famille américaine typique du début des années 1980 vivant dans un appartement d’un immeuble ayant abrité de nombreuses personnalités plus ou moins recommandables, proche de Central Park. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-centre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

