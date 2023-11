Atelier du petit crieur Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

Atelier du petit crieur Samedi 18 novembre, 10h00 Frac Centre – Les Turbulences Places limitées, sur réservation / 6€

À vos porte-voix ! Pour comprendre comment circulait l’information avant les technologies actuelles, les participant·es découvriront l’origine de ce métier avant de faire des exercices d’élocution, de respiration et de rédaction, afin d’être prêt·es pour réaliser leur première criée.

Pause déjeuner d’une heure – possibilité de ramener vos pique-niques pour déjuener sur place.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

© Adrien Beaucheix