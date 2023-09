Visite en famille : 3, 2, 1 jetpack ! Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 5 novembre 2023, Orléans.

Visite en famille : 3, 2, 1 jetpack ! 5 novembre et 3 décembre Frac Centre – Les Turbulences 2 € par enfant (gratuit pour les accompagnant·es, deux maximum par enfant) ou gratuit avec le Pass Famille, réservation conseillée

Il est temps d’enfiler votre jetpack pour vous envoler dans les airs et dans l’espace, relever les défis de votre capitaine avant de redescendre sur Terre.

Plus d’informations sur les activités en famille

Cliquez ici pour un aperçu vidéo

2023-11-05T15:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

enfant jeune public

Frac Centre-Val de Loire