Slow Visites Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 4 novembre 2023

Slow Visites 4 novembre et 9 décembre Frac Centre – Les Turbulences Sur réservation, 4€ par personne

Les traditionnelles visites commentées du Frac font peau neuve ! Partez en Slow visite avec une sophrologue

Et si on ralentissait ? Pour souffler, lâcher prise et aller à la rencontre des œuvres autrement, une médiatrice et la sophrologue Caroline Girardot vous proposent 1h de parenthèse en pleine conscience dans votre quotidien.

Tarif : 4 € par personne

Réservation conseillée

