Orléans Nocturne Féministe : Discussion avec Nina Santes. Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 2 novembre 2023, Orléans. Nocturne Féministe : Discussion avec Nina Santes. Jeudi 2 novembre, 18h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, sans réservation Discussion avec Nina Santes. En partenariat avec le Centre Chorégraphique National d’Orléans (CCNO) La chorégraphe Nina Santes envisage la scène comme un espace d’émancipation, de métamorphoses et de liberté. En partant de la figure de la mère, elle ouvrira des espaces de possibles pour penser l’acte de materner (« mothering ») en dehors des binarités de genre et de la famille nucléaire.

La Nocturne sera ponctuée par une expérience en lien avec sa recherche artistique actuelle autour du projet de création Wet Songs. En savoir + sur les Nocturnes Féministes Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/evenements/nocturnes-feministes/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

nocturne féministe exposition Nina Santes © Thomas Cali

