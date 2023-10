Grand Atelier des vacances d’automne Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 21 octobre 2023, Orléans.

Grand Atelier des vacances d’automne 21 octobre – 5 novembre Frac Centre – Les Turbulences 2 € ou gratuit avec le Pass, à partir de 4 ans, sans réservation

Tous les après-midis des vacances, des ateliers sont à réaliser en lien avec les expositions Les ailes du désir et Architectes sans architectures. Les activités ont lieu en continu pour pouvoir rester le temps que vous souhaitez.

Pour partir en vacances, préférez-vous un hélicoptère ou un ballon dirigeable ? Les 2 vous attendent au Frac et bien plus encore !

Choisissez des vacances colorées en fabriquant votre zeppelin multicolore de Peter Cook, aériennes avec les photomontages des villes spatiales de Yona Friedman ou encore participatives avec notre jeu de construction géant favori Bloom games, imaginé pour les jeux olympiques et paralympiques de 2012 à Londres.

Pour les enfants accompagnés à partir de 4 ans / 2 € par enfant (gratuit pour les accompagnant·es) ou gratuit avec le Pass Famille / sans réservation

Du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre, tous les jours (sauf fermeture les lundis et mardis) en continu de 14 h à 18 h (dernier démarrage d’activité à 17 h 30).

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

atelier vacances

Frac Centre-Val de Loire