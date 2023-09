Nocturne Féministe : Girls Run Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 5 octobre 2023, Orléans.

Nocturne Féministe : Girls Run Jeudi 5 octobre, 18h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, réservé aux femmes, tenue de sport obligatoire

Girls Run

Dans une ambiance festive et dynamique, cette course non-mixte permet d’allier sport et culture, deux disciplines sources de bien-être. Ouverte à toutes et gratuite, la session prévoit un running de 4 km autour du Frac avec renforcement musculaire au coeur des expositions.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

nocturne féministe visite

Frac Centre-Val de Loire