Les bébés au Frac 27 septembre 2023 – 5 janvier 2024 Frac Centre – Les Turbulences 2 € par enfant (gratuit pour les accompagnant·es, deux maximum par enfant)

ou gratuit avec le Pass Famille / Réservation conseillée, places limitées

Un temps privilégié de partage pour les parents et leurs enfants, une rencontre toute en émotions et sensations autour des œuvres du Frac et des livres de sa librairie.

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans

Frac Centre-Val de Loire