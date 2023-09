Olympe de Gouges – Robespierre, une histoire de la Révolution Française Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 21 septembre 2023, Orléans.

Olympe de Gouges – Robespierre, une histoire de la Révolution Française Jeudi 21 septembre, 20h00 Frac Centre – Les Turbulences Entrée gratuite

1789, la colère gronde ! Le peuple se soulève ! La Révolution Française est en marche et voit s’affronter Olympe de Gouges, femme de lettre et féministe, et Robespierre, avocat et homme politique. Animés par les mêmes combats, ils s’opposent sur la tournure des événements. La confrontation commence avec d’un côté Olympe de Gouges et Sophie de Condorcet et de l’autre Robespierre et Eléonore Duplay. Pendant ce temps, Marie-Antoinette tente de fuir le pays…

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lechatquireve.fr/degouges-robespierre/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lechatquireve.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.frac-centre.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 72 01 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:00:00+02:00 – 2023-09-21T21:30:00+02:00

histoire théâtre

le chat qui rêve