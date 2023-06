Cinéma Plein Air : « Le Château dans le ciel » Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 20 juillet 2023, Orléans.

Cinéma Plein Air : « Le Château dans le ciel » Jeudi 20 juillet, 20h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, sans réservation

Le Château dans le ciel, un film d’animation de Hayao Miyazaki (1986)

durée : 2 h – VF – à partir de 8 ans

Sheeta et Pazu se rencontrent alors qu’elle tombe doucement du ciel, retenue par une mystérieuse pierre émettant un éclat bleu. Une bande de pirates du ciel et des agents gouvernementaux sont à la poursuite de cette pierre volante, ainsi que de Sheeta, qui est la dernière héritière du royaume de Laputa, une cité légendaire flottant dans les airs. Entraînés dans cette course-poursuite, Sheeta et Pazu partent en quête de l’énigmatique château dans le ciel.

Ouverture à 20 h 30, projection à 22 h

Gratuit / Sans réservation

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

