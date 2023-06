Cinéma Plein Air : « Marie Dupont, le journal intime d’une enfant de la région Centre Val de Loire » Frac Centre – Les Turbulences Orléans, 6 juillet 2023, Orléans.

Cinéma Plein Air : « Marie Dupont, le journal intime d’une enfant de la région Centre Val de Loire » Jeudi 6 juillet, 20h30 Frac Centre – Les Turbulences Gratuit, sans réservation

Marie Dupont, le journal intime d’une enfant de la région Centre Val de Loire, série de courts-métrages de fiction, créée par Ciclic (2020)

durée : 45 min – VF

« Marie Dupont » est une série de courts-métrages de fiction, créée par Ciclic-Centre Val de Loire avec des images tournées entre les années 20 et les années 80, collectées et conservées par Ciclic. Marie Dupont est une cinéaste amateure qui raconte son histoire traversant le siècle, la région Centre, et au-delà.

Produit et réalisé par CICLIC Pôle Patrimoine

Ouverture à 20 h 30, projection à 22 h

Gratuit / Sans réservation

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

