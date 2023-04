L’ASTROVOX AU FRAC Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

L’ASTROVOX AU FRAC Frac Centre – Les Turbulences, 3 juin 2023, Orléans. L’ASTROVOX AU FRAC Samedi 3 juin, 16h30 Frac Centre – Les Turbulences GRATUIT La chorale de l’Astrolabe fait résonner les Turbulences au son des musiques actuelles ! Julie, notre chargée d’action culturelle et la cheffe de chœur Lætitia Plouzeau ont concocté un répertoire inspiré de la programmation de l’Astrolabe (Debout sur le Zinc, Aloïse Sauvage, Mansfield. TYA, The Harlem Gospel Travelers) à découvrir au Frac. Laissez-vous entrainer par ce répertoire vous aussi et venez soutenir l’Astrovox ! Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.lastrolabe.org/agenda/lastrovox-au-frac/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:30:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

