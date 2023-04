Visites commentées des expositions Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Visites commentées des expositions Frac Centre – Les Turbulences, 6 mai 2023, Orléans. Visites commentées des expositions 6 mai – 24 juin, les samedis Frac Centre – Les Turbulences Sur réservation, 4€ par personne Cette rencontre conviviale vous invite à poser un regard curieux sur les œuvres, à vous poser des questions, à échanger et à partager vos expériences et vos émotions autour des expositions. Découvrez les nouvelles expositions consacrées à un ensemble de chefs-d’œuvre de la collection : Les Ailes du désir et Architectes sans architectures. Découvrir les expositions Tarif : 4 € par personne

Réservation conseillée Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservation@frac-centre.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/frac-centre-val-de-loire-orleans_TFOPCUCEN045V50012U »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 38 62 62 79 »}] [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/expositions-3.html »}, {« link »: « https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/frac-centre-val-de-loire-orleans_TFOPCUCEN045V50012U »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T15:30:00+02:00 – 2023-05-06T17:00:00+02:00

2023-06-24T15:30:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00 exposition visite Frac Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Frac Centre - Les Turbulences Orléans

Frac Centre - Les Turbulences Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visites commentées des expositions Frac Centre – Les Turbulences 2023-05-06 was last modified: by Visites commentées des expositions Frac Centre – Les Turbulences Frac Centre - Les Turbulences 6 mai 2023 Frac Centre - Les Turbulences Orléans orléans

Orléans Loiret