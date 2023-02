Table-ronde : Gisèle Halimi, la cause de l’universalité Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

L’Association Solidarité Loiret Algérie (ASLA) met à l’honneur Gisèle Halimi dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec l’association Apel Egalité. handicap moteur mi Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire À travers ses combats anticolonialistes et pour les droits des femmes, par son action personnelle et les actions collectives, Gisèle Halimi nous montre l’universalité du féminisme qui interroge les « évidences » et relie les droits humains de tous·tes.

Sophie Bessis historienne franco tunisienne et militante féministe retracera la vie remarquable de Gisèle Halimi entre la Tunisie, l’Algérie et la France.

Alima Boumediene Thiery, ancienne sénatrice, avocate, militante des droits des femmes y compris immigrées, interviendra sur l’universalité des combats de Gisèle Halimi, en particulier sur son parcours exceptionnel de juriste avec la force du refus qui la caractérisait.

Modératrice, Fériel Lalami, docteure en sociologie, sociologue et politologue, membre du Groupe de recherches et d’études sociologiques du Centre Ouest (Université de Poitiers).

