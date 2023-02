Nocturne Féministe : visite à deux voix et rencontre avec Ludivine Gaillard Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Nocturne Féministe : visite à deux voix et rencontre avec Ludivine Gaillard Frac Centre – Les Turbulences, 2 mars 2023, Orléans. Nocturne Féministe : visite à deux voix et rencontre avec Ludivine Gaillard Jeudi 2 mars, 18h30 Frac Centre – Les Turbulences

Entrée libre, réservation conseillée pour la visite

Cette nouvelle saison des Nocturnes Féministes met en avant les femmes artistes au cœur leur discipline. handicap moteur mi Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Visite à deux voix et rencontre avec Ludivine Gaillard Médiatrice culturelle et féministe, Ludivine Gaillard donne des clés de compréhension pour décrypter l’art, avec des récits vivants, ponctués d’anecdotes et d’humour décalé, le tout solidement documenté.

Lors d’une visite de l’exposition La Tendresse subversive, elle commentera avec nous les représentations du corps des femmes dans les oeuvres présentées en établissant des ponts avec l’histoire de l’art occidental.

Cette visite sera suivie d’une discussion avec le public. Visite à 18h30. Rencontre à 19h30 puis dédicace. Vous pouvez réserver votre exemplaire d’Imparfaites. Représenter « la femme » dans l’art occidental : entre fantasmes et domination masculine. à acheter dans notre librairie (Éditions First, 21,95 €). Gratuit – Places limitées pour la visite, réservation conseillée

