Visite en famille Les Turbulences : l’éruption lumineuse Frac Centre – Les Turbulences, 8 janvier 2023, Orléans.

Visite en famille Les Turbulences : l’éruption lumineuse 8 janvier et 5 février 2023 Frac Centre – Les Turbulences

2 € par enfant ou gratuit avec le Pass Famille, réservation conseillée

Pour les familles et enfants à partir de 5 ans, la visite se transforme en une exploration ludique du bâtiment handicap moteur mi

Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/visites-ateliers/en-famille-982.html »}, {« data »: {« author »: « Frac Centre-Val de Loire », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour les familles et enfants u00e0 partir de 5 ans, la visite se transforme en exploration ludique des expositions et du bu00e2timent.nnLa couverture lumineuse des Turbulences dysfonctionne et le Frac risque l’u00e9ruption lumineuse ! En famille, ru00e9solvez les u00e9nigmes laissu00e9es par les artiste et les architectes pour trouver le code et sauver l’u0153uvre.nnud83cudf9f Tarif : 2u20ac par enfant u00e0 partir de 4 ans.nRu00e9servation conseillu00e9e ud83dudc49 https://bit.ly/2VCX6aP », « type »: « video », « title »: « Visite en Famille – Les Turbulences : l’u00e9ruption lumineuse », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zQkdjJgaBNo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zQkdjJgaBNo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCSKzRRpbthDcqrCjuiVefeA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «



Cliquez ici pour un aperçu vidéo Plus d’informations sur les activités en famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-02-05T16:00:00+01:00 Frac Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Frac Centre - Les Turbulences Adresse 88 rue du Colombier 45000 Orléans Ville Orléans Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Frac Centre - Les Turbulences Orléans Departement Loiret

Frac Centre - Les Turbulences Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Visite en famille Les Turbulences : l’éruption lumineuse Frac Centre – Les Turbulences 2023-01-08 was last modified: by Visite en famille Les Turbulences : l’éruption lumineuse Frac Centre – Les Turbulences Frac Centre - Les Turbulences 8 janvier 2023 Frac Centre - Les Turbulences Orléans orléans

Orléans Loiret